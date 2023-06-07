فيصل بن فرحان يبحث مع بلينكن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه الشراكة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

مادة اعلانية

كما تطرق الجانبان إلى أبرز الموضوعات المطروحة في الاجتماع الخليجي الأميركي، وسبل تعزيز العلاقات الخليجية الأميركية في المجالات المختلفة.

حضر اللقاء صاحبة الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.

وكان بلينكن قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى السعودية، حيث التقى في جدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ويشارك بلينكن اليوم في العاصمة السعودية الرياض في اجتماع وزاري مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وسيترأّس بلينكن مع نظيره السعودي، الخميس، في الرياض أيضاً، اجتماعاً للدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش.