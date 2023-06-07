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U.S. Secretary of State Antony Blinken meets with Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan, in Riyadh, Saudi Arabia, June 7, 2023. REUTERS/Ahmed Yosri/Pool
اجتماع بلينكن بالأمير فيصل بن فرحان اليوم في الرياض

في ثاني أيام زيارته للسعودية.. بلينكن يشارك باجتماع خليجي-أميركي

يتوقع أن يناقش الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية

العربية.نت
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تنطلق مساء اليوم الأربعاء في العاصمة السعودية الرياض أعمال الاجتماع الوزاري بين أصحاب وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

يأتي هذا الاجتماع في إطار التعاون الاستراتيجي الخليجي الأميركي، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دول المجلس والدول الصديقة.

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الأمير محمد بن سلمان استقبل بلينكن الثلاثاء في جدة
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ويتوقع أن يناقش الاجتماع علاقات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، إضافةً إلى الأوضاع السياسية في المنطقة، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان بلينكن قد وصل، أمس الثلاثاء، إلى السعودية حيث التقى في جدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كما أجرى اليوم محادثات مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

وسيترأّس بلينكن مع نظيره السعودي، الخميس، في الرياض أيضاً، اجتماعاً للدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم داعش.

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