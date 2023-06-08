السعودية تدين بقوة تخريب جماعات مسلحة لمبنى سفارتها وملحقياتها في السودان
الخارجية السعودية: نرفض كل أشكال العنف تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية في السودان
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أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات لما قامت به بعض الجماعات المسلحة من تخريب وعبث في مبنى سفارة المملكة لدى السودان والملحقيات التابعة لها، بالإضافة إلى تخريب سكن وممتلكات الموظفين السعوديين العاملين في السفارة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).
وعبرت الوزارة عن رفض المملكة التام لكل أشكال العنف والتخريب تجاه البعثات والممثليات الدبلوماسية، مؤكدةً أهمية التصدي لهذه الجماعات المسلحة التي تحاول النيل من عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.
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