الملحقية الثقافية في كندا تكرم طبيباً سعودياً أنقذ شاباً كندياً

بسبب موقفه الإنساني من حالة مرضية، استحق طبيب سعودي تكريم ‏الملحقية الثقافية في كندا، بعد إنقاذه حياة شاب كندي، حيث قام القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية لدى كندا محمد بن عبدالله الجبرين، بتكريم الطبيب المبتعث "عبدالغني أحمد خوقير" من جامعة الملك عبدالعزيز لدراسة التخصص الدقيق جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة ماجيل، وتم تقديم خطاب شكر له على تميزه العلمي والمهني، وما قام به من عمل إنساني نال عليه الشكر من قسم جراحة المسالك البولية بجامعة ماجيل.

من جهته كشف الطبيب المبتعث عبدالغني خوقير، كيف أنقذ حياة شاب كندي في العشرينات من العمر، تعرض لحادث سير ولم يستطع دفع تكاليف فحص دقيق ماقبل ترميم مجرى البول في كندا، وبسبب ذلك كرمته الملحقية الثقافية على هذا العمل الإنساني.

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وقال لـ"العربية.نت": حالة المريض كانت إصابة بكسور في الحوض نتيجة حادث سير، وأصيب المريض بإصابة بليغة في منطقة مجرى البول، نتج عنها عدم قدرة على التبول، وتم وضع قسطرة له إلى حين استقرار الحالة، وقررنا عمل عملية ترميمية لمجرى البول وإعادته بشكل طبيعي، ويحتاج إلى فحص دقيق للتأكد من سلامة تدفق الدم في العضو التناسلي، لضمان عدم حدوث أي مضاعفات".

وأضاف: "هذا الفحص الذي أجريته للمريض لا يقوم به أي طبيب في المستشفى الذي أتواجد به، وقمت بالتطوع لإجراء هذا الفحص للمريض بشكل مجاني لعدم قدرته على دفع التكلفة، وحرصا مني على صحة المريض وعدم تأخر العملية الجراحية، وأن يعود لحياته بشكل طبيعي".

كما أضاف: "قمت مع الفريق الطبي بعمل عملية ترميم مجرى البول والمريض تماثل للشفاء ووصلتني رسائل شكر كثيرة من أسرته".