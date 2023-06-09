مشهد يحبس الأنفاس.. سيارة تصدم عاملاً وتهرب في السعودية

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية خلال الساعات الماضية مقطع مصور مخيف لحادث دهس عامل نجا من الموت بأعجوبة.

وأظهر المقطع لحظة اصطدام سيارة مسرعة بالعامل خلاله سحبه مركبة مٌعطلة على طريق عام في المملكة.

سيارة مسرعة تصتدم بعامل أثناء محاولته سحب سيارة معطلة على طريق عام بالرياض

pic.twitter.com/P9Rg6M7NQo — قبل قليل 🌍 (@QblQlel) June 9, 2023

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كذلك كشف الفيديو العامل وهو يقوم بربطها تحضيراً لسحبها بعيداً عن الطريق العام. لكن وخلال قيامه بذلك جاءت مركبة أخرى مسرعة وصدمته فوقع على الأرض.

في المقابل، فر سائق المركبة هارباً بسيارته، ولم يتوقف للاطمئنان على العامل الذي وقع على الأرض نتيجة اصطدامه بالسيارة.

وانتقد رواد التواصل الاجتماعي تصرف السائق، مؤكدين على أن السرعة المفرطة هي التي تتسبب في مثل هذه الحوادث التي تؤدي إلى عواقب وخيمة.

القانون يعاقب المعتدي

يذكر أن القانون يعاقب المعتدي بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة مالية لا تزيد على 200 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا نتج عن هذا الحادث وفاة أو زوال عضو أو تعطيل منفعته أو جزء منهما.

ويعاقب أيضا بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نتج عن الحادث إصابة تزيد مدة الشفاء منها على 15 يوما.

كما يُعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 2000 ريال أو السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معاً بسبب مغادرته مكان الحادث وهربه، وعدم تقديمه المساعدة الممكنة للمصاب في الحادث.

وذلك وفقاً لنظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26 المعدل بالمراسيم الملكية رقم (م/70) وتاريخ 1437/11/6، ورقم (م/73) وتاريخ 1439/7/18، ورقم (م/115) وتاريخ 1439/12/5، وذلك دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص من تعويضات أو عقوبات إضافية تقدّرها المحكمة المختصة وفقاً لملابسات ووقائع الحادث.