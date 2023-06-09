فيديو يخطف القلوب لـ 3 أطفال في رحاب الحرم النبوي

راج مقطع فيديو على منصات التواصل يخطف القلوب لثلاثة أطفال يتبادلون أطراف الحديث في ساحة حرم المسجد النبوي، بمفردهم في أمن وطمأنينة وسكينة.

وظهر الأطفال الثلاثة في المقطع يتحدثون فيما بينهم، وأحدهم كان مستلقياً على الأرض، والطريف في الأمر أن كلا منهم كان يستمع للآخر باهتمام، وكان مع أحد الأطفال عربة صغيرة تناوبوا اللعب بها في سلام وأمن وسكينة واطمئنان.

مادة اعلانية

في السياق، أكدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي تجهيز كافة خدماتها لاستقبال حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خلال موسم حج هذا العام، وحرصت الوكالة على الاستعداد الدائم وتنسیق الجھود بین كافة الجھات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي على أكمل وجه.

فقد عملت على تكثیف جھودھا وبتنسیق مباشر مع جمیع إدارات الوكالة لتنفیذ الخطط والبرامج والحملات المقدمة لضيوف الرحمن حرصاً منھا على تقدیم خدمات متمیزة تسهل على ضيوف الرحمن زيارتهم وتُثري تجربتهم خلال هذه الرحلة الإيمانية.

كما خصصت وكالة شؤون المسجد النبوي لأعمال التطهير والتعقيم فرقا ميدانية في جميع جنبات المسجد النبوي ومرافقه، وتتم عمليات التطهير والتعقيم بأجود أنواع المواد المطهرة الصديقة للبيئة.