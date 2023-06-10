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بعد تعرض طالب لصعق كهربائي.. تعليم جازان: عاقبنا المقصرين

العربية.نت - نادية الفواز
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منذ مايو الفائت، انشغلت الأوساط السعودية بحادثة تعرض طالب بمدرسة في منطقة جازان، لصعق كهربائي، وسط اتهامات بالتقصير في إسعافه.

وفي جديد هذه الواقعة، أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان، ملهي عقدي، جملة من العقوبات شملت جميع من ثبت تقصيرهم، إضافة إلى إحالة عدد منهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

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إجراءات الأمن والسلامة

كما أشار في بيان أمس الجمعة، إلى أن تعليم جازان يواصل تنسيقه الدائم مع الشؤون الصحية بالمنطقة لمتابعة حالة الطالب الصحية والإجراءات المتعلقة بنقله لمستشفيات متخصصة وفقاً للتقارير الصحية.

كذلك شدد على أهمية متابعة جميع اللجان في الإدارة والمكاتب والمدارس الخاصة لإجراءات الأمن والسلامة والصيانة في المباني المدرسية، وضرورة قيامها بدورها الفعال لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، حفاظاً على سلامة الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم.

بدورها، نوهت المتحدثة الرسمية بتعليم جازان رجاء العطاس إلى أن اللجان المكلفة بتعليم جازان قد أنهت بذلك إجراءاتها المتعلقة بتفاصيل الحادثة.

سقط مغشياً عليه

يذكر أن أسرة الطالب سطام فقيه، كانت كشفت في مايو تفاصيل الواقعة التي تعرض لها ابنها في مدرسة تتبع مكتب تعليم أبو عريش بجازان.

وأوضحت أن ابنها كان نُقل من المدرسة إلى المستشفى بعد تعرضه لصعق كهربائي أثناء الحصة الخامسة البدنية بينما كان موجوداً في الصالة الرياضية، لافتة إلى أن تماساً حدث لمكيف الدولاب بسبب تسرب المياه صعق الطالب حتى سقط مغشياً عليه.

كما أضافت أن المدرسة لم تتحرك رغم وجود مرشد صحي، بل استدعت شقيق المصاب الذي نقله عبر سيارته الخاصة، مردفة أن سيارة شقيق سطام وهو طالب في المدرسة ذاتها بالصف الثالث المتوسط، احترقت أثناء طريقهما للمستشفى، حتى نقلهما المارة.

قبل أسابيع

كذلك لفتت العائلة إلى أن المدرسة لم تتواصل مع ولي أمر الطالب وقت الحادث، كما أنها على علم بوجود تماس كهربائي في الصالة الرياضية قبل أسابيع ولم يتم اتخاذ أي تدابير سلامة ووقاية.

وزعمت أن المرشد الصحي في المدرسة لم يقم بإجراءات الإسعافات الأولية للحد من وصول الطالب إلى مضاعفات حرجة.

فيما أعلنت أن ابنها المصاب يرقد في العناية المركزة في غيبوبة، وحالته حرجة، وهو بمستشفى الأمير محمد بن ناصر.

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