أمير تبوك يهدي "مسبحته" للممثلة المسرحية "أسينات" لهذا السبب

تقديراً لموهبتها، أهدى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك "مسبحته" الخاصة لأسينات عبدالسلام الصباح الحاصلة على المركز الأول على مستوى السعودية في المسابقة الثقافية بمجال المسرح للمرحلة المتوسطة، والتي نظمتها وزارة الثقافة مؤخراً، وذلك خلال رعاية سموه لحفل تخريج طلاب وطالبات جامعة فهد بن سلطان بتبوك.

وقد عبرت أسينات عن سعادتها بنيل شرف هذا الإهداء الغالي من يد سموه الكريم، وقبل ذلك السلام عليه، شاكرة لسموه رعايته ودعمه لكل المواهب بالمنطقة، ومؤكدة بأن هذه المسبحة ستظل ذكرى غالية عليها ولن تفرط فيها نهائياً.

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يُذكر أن هذه المسابقة هي الأولى من نوعها في السعودية، حيث توجت وزارتا التعليم والثقافة 54 طالباً وطالبة تنافسوا على النجاح في مسابقة "المهارات الثقافية"، وحصدوا بإبداعهم وموهبتهم جوائز مالية تقدر بخمسة ملايين ريال سعودي، إضافة إلى منحة ابتعاث دراسية في الخارج للفائزين بالمركز الأول للمرحلة الثانوية.

جاء ذلك في حفل استثنائي أقيم بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، ورعاية وزير الثقافة الأمير بدر الفرحان، ومشاركة الفنان ناصر القصبي والمطرب عبادي الجوهر، وعدد من كبار المسؤولين في المنظومتَين الثقافية والتعليمية، وكبار الشخصيات، وأولياء أمور الطلبة الفائزين.

المسابقة التي أقيمت في نسختها الأولى على مستوى المدارس بالسعودية وجدت تفاعلاً استثنائياً وإقبالاً غامراً من قبل الطلاب والطالبات الموهوبين؛ إذ بلغ عدد المشتركين 247 ألفاً من طلبة المراحل الدراسية الثلاث (ابتدائية - متوسطة - ثانوية)، انضم منهم 108 للمعسكر التدريبي، وحصد 54 منهم الفوز بجوائز مالية.