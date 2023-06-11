المنتخب السعودي لليوغا يفوز بـ5 ميداليات في "نيبال"

في إنجاز تاريخي، فاز المنتخب السعودي لليوغا بخمس ميداليات بينهم ميدالية ذهبية و3 ميداليات فضية وميدالية برونزية في بطولة إيفرست الدولية الثانية لليوغا الرياضية، فقد حصلت اللاعبة سماهر المالكي على الميدالية الذهبية، فيما حصل كل من بدر الغامدي وأحمد شيلاتي وسارة عامودي على ثلاث ميداليات فضية وفازت جود عابد بالميدالية البرونزية.

وجاء تحقيق هذا الإنجاز الكبير للرياضة السعودية خلال خوضه منافسات البطولة الدولية المنعقدة خلال الفترة من 8 وحتى 10 يونيو الجاري في كاتماندو عاصمة جمهورية نيبال الديموقراطية، والتي نظمها الاتحاد الدولي لرياضة لليوغا اسانا بالتعاون مع جمعية نيبال لرياضة اليوغا التابعة لوزارة الرياضة والشباب النيبالية والمجلس الوطني النيبالي للرياضة.

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من جهتها وجهت نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا، الشكر الجزيل لأبطال المنتخب السعودي لليوغا على هذا الإنجاز غير المسبوق والذي أكد على ريادة السعودية في ممارسة اليوغا على المستوى الإقليمي والعالمي بالرغم من حداثة مشاركة المنتخب السعودي لليوغا في البطولات الدولية، فقد كانت هذه هي المشاركة الأولى فقط في مسيرة المنتخب، لكن نجح أبطال منتخب اليوغا في حصد 5 ميداليات وهذا عدد كبير مقارنة بحدة التنافس التي شهدتها البطولة وصغر عمر اللاعبين السعوديين المشاركين.

وأشارت المروعي إلى أنها تهدي هذا الإنجاز العالمي إلى قيادة المملكة الرشيدة، فبفضل الدعم الذي تحظى به الرياضة السعودية بجميع أشكالها وتمكن أبطال المنتخب السعودي من الحصول على هذا الكم الكبير من الميداليات خلال المشاركة الأولى للمنتخب في البطولات الدولية.

وأعربت المروعي عن فخرها بالمنتخب السعودي لليوغا وبجميع اللاعبين بالمنتخب الذين ننتظر منهم تحقيق مزيد من الميداليات الذهبية والبطولات الدولية، فهذا أحد الأهداف الاستراتيجية التي تخطط اللجنة السعودية لليوغا لتحقيقه.

وأوضحت أن الفوز الذي حققه المنتخب السعودي كان نتيجة للمهارات التي يتحلى بها الفريق وبفضل الإعداد الجيد الذي سبق البطولة، فقد أقامت اللجنة السعودية لليوغا معسكراً تدريبياً لمدة أسبوع في العاصمة النيبالية تحت إشراف كادر متخصص منهم المدرب الهندي العالمي فيجاي ياداف الفائز بأكثر من 50 بطولة دولية والعديد من الميداليات الذهبية والمستشار الفني للجنة الخبير جاتن تومار استعداداً للتنافس على الميداليات والمراكز الأولى للبطولة.

يُشار إلى أن المملكة شاركت بستة لاعبين محترفين وبعضهم حاصل على ميداليات وهم: "سماهر منصور المالكي" عن فئة الفتيات فوق 24سنة، و "جود عابد" عن فئة الفتيات تحت 24 سنة، و"جود شرف" عن فئة الفتيات تحت 14 سنة، و"أحمد الشيلاتي" عن فئة الشباب فوق 24 سنة، و "بدر محمد الغامدي" عن فئة الناشئين أقل من 14 سنة و"سارة عامودي" عن فئة الأساتذة.