وفاة الطالب ضحية "الصعق" داخل مدرسته بجازان

توفي اليوم الأحد، الطالب الذي تعرض لصعق كهربائي داخل مدرسته في أبو عريش بجازان، وقد أكد شقيق الطالب سطام غازي فقيه ضحية مكيف المدرسة بإحدى مدارس أبو عريش وفاته في ساعة متأخرة فجر اليوم بعد أن توقف قلبه وفشلت كل المحاولات لإنقاذه من قِبل الأطباء حيث كان قد دخل في غيبوبة بعد الحادثة مباشرة قبل 15 يومًا.

فيما أعلن الإعلامي قاسم الخبراني، عن وفاة الطالب بعد 3 أسابيع من دخوله العناية المركزة.

تعازينا لاسرة الطالب سطام غازي فقيه بعد وفاته اليوم والذي تعرض لصعق كهربائي في مدرسته بأبوعريش قبل 15يوماً.



إنا لله وإنا إليه راجعون#جازان pic.twitter.com/f1Rzwwvroh — الإعلامي قاسم الخبراني (@khubrani2030) June 10, 2023

مادة اعلانية

وقال الخبراني في تغريدة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تعازينا لأسرة الطالب سطام غازي فقيه بعد وفاته اليوم والذي تعرض لصعق كهربائي في مدرسته بأبوعريش قبل 15يوماً، إنا لله وإنا إليه راجعون.

ومن جهته أكد المغرد أبو طلال خبر وفاة الطالب وعلق قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون قبل قليل توفي الطالب سطام غازي فقيه نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويكون شافعا لوالديه.

حادث أليم

وكان الطالب سطام غازي فقيه تعرض قبل 3 أسابيع لصعق الكهربائي داخل إحدى المدارس المتوسطة بمحافظة ⁧‫أبوعريش‬⁩ بـ ⁧"جازان"‬⁩ بعد ملامسته مكيف الساحة.

وكان المدير العام للتعليم بمنطقة جازان ملهي عقدي قد أصدر جملة من العقوبات بشأن واقعة تعرض أحد الطلاب لماس كهربائي شملت جميع من ثبت تقصيرهم، إضافة إلى إحالة عدد منهم لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.