استعدادا للحج.. بيئة مكة تؤكد ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية بأسواق مكة

كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة، المهندس ماجد الخليف، إن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.

وأكد الخليف أن جميع المنتجات الغذائية في متناول أيدي المواطنين، وكشف عن ارتفاع حجم المحاصيل الزراعية الواردة يومياً إلى الأسواق المركزية للخضار والفاكهة بمنطقة مكة المكرمة من داخل المملكة وخارجها من الخضار والفواكه لتلبية نمو الطلب المتوقع خلال فترة موسم الحج.

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وأكد الخليف أن إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرمة تنفذ جولات رقابية مكثفة بمشاركة اللجنة التنفيذية لسوق الخضار والفواكه والمكونة من عدة جهات حكومية من أجل تحسين المشهد الحضري ومنع الظواهر السلبية والباعة الجائلين وإزالة البسطات العشوائية.

من جهته، أوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة جمعان الزهراني أنه يجري الاستعداد لاستقبال موسم الفواكه الموسمية التي تزخر بها محافظة الطائف والمناطق المجاورة لها لتسويقها مباشرة من قبل المزارعين لدعم هذا القطاع الحيوي لاستدامتها مواكبة لموسم الصيف ولتقديم الخدمات المناسبة بالتعاون مع مستثمر السوق وتخصيص المواقع المناسبة لهذه المنتجات.

وأكد استمرار الأعمال اليومية الرقابية على أسواق الخضار والفواكه في مناطق مكة المكرمة كافة، حيث يتم عمل جولات ميدانية على المباسط والحراجات في أسواق النفع العام، ومتابعة الرقابة على سلامة الخضار والفواكه ومصادرة المنتجات الفاسدة، وكذلك متابعة التزام البسطات بالتصنيف، وعرض المنتجات بالطريقة الصحيحة.

وأشار بأن الجولات تتم بشكل يومي لمراقبي مكاتب الوزارة لعمل الجولات الرقابية بشكل مكثف، والتأكد من عدم وضع الخضار على الأرض مباشرة ورفع المنتجات عن الأرض بواسطة الطبليات الملائمة، والتأكد من منافذ البيع الإلكتروني، ومنع دخول الباعة المتجولين، وكذلك منع دخول مخالفي نظام الإقامة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات على المخالفين.