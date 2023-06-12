السعودية: فتح باب التقديم على برنامج "ابتعاث الفضاء"

أعلن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، فتح باب التقديم للبرنامج التحضيري للابتعاث على تخصصات الفضاء، والذي يستهدف الطلبة الراغبين في التأهيل لمرحلة البكالوريوس، للدراسة في جامعة "جورجيا تك" بالولايات المتحدة الأميركية، وذكر أن الدراسة ستبدأ في أغسطس المقبل، وتستمر لمدة 9 أشهر، فيما تمتد فترة التقديم من 11 – 30 يونيو الجاري.

وكان برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث قد حدد في وقت سابق، مجموعة من متطلبات الالتحاق ببرنامج الابتعاث على تخصصات الفضاء، تشمل معدل الثانوية العامة، واختبار القدرات، واختباراً تحصيلياً، فضلاً عن اختبار الكفاءات اللغوية (TOEFL – IELTS – STEP)، والاختبارات المعيارية (SAT)، والجوائز الدولية التي حصل عليها المتقدم، والأبحاث العلمية المنشورة.

مادة اعلانية