فيصل بن فرحان: السعودية تدعم حل النزاعات بالمنطقة

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، أن المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وعدم التصعيد.

#الرياض | البث المباشر لانطلاق أعمال الاجتماع الوزاري الثاني بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ودول جزر الباسيفيك الصغيرة الناميةhttps://t.co/iH0BPDNHkj — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) June 12, 2023

وأضاف خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الدول العربية ومجموعة دول جزر البايسيفيك في الرياض أن المملكة تولي حرصاً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، كالأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

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واعتبر الوزير السعودي الاجتماع "فرصة مثالية" لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات.

وأكد الأمير فيصل أن المملكة تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، مشيراً إلى أن السعودية أطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في مجال المناخ.