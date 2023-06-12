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Saudi Foreign Minister Faisal Bin Farhan attends a joint news conference with U.S. Secretary of State Antony Blinken (not pictured), at the Intercontinental Hotel in Riyadh, Saudi Arabia, June 8, 2023. REUTERS/Ahmed Yosri/Pool
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
السعودية

فيصل بن فرحان: السعودية تدعم حل النزاعات بالمنطقة

وزير الخارجية السعودي: المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية

العربية.نت
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أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان اليوم الاثنين، أن المملكة تدعم سيادة الدول واستقلالها وحل النزاعات في المنطقة بالطرق السلمية وعدم التصعيد.

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وأضاف خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين الدول العربية ومجموعة دول جزر البايسيفيك في الرياض أن المملكة تولي حرصاً كبيراً لمواجهة التحديات العالمية المشتركة والأكثر إلحاحاً، كالأمن الغذائي والعقبات التي تواجهها سلاسل الإمداد والتغير المناخي والتنمية المستدامة.

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واعتبر الوزير السعودي الاجتماع "فرصة مثالية" لمناقشة الشراكات السياسية والاقتصادية بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك وتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات.

وأكد الأمير فيصل أن المملكة تولي بالغ الاهتمام لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي، مشيراً إلى أن السعودية أطلقت عدة مبادرات تهم المنطقة والعالم في مجال المناخ.

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