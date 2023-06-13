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موسم الحج

السعودية.. السجن والغرامة لكل من ينقل أشخاصاً بلا تصريح حج

العربية.نت - نادية الفواز
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أعلن الأمن العام في السعودية أن كل من يتم ضبطه وهو ينقل أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج سيعرض نفسه للعقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، فيما تتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين.

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وشدد على أن عقوبة الناقل ستتضمن المطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافداً بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقاً للمدد المحددة نظاماً، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما دعا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج والعمرة، محذراً في الوقت نفسه من حملات الحج الوهمية، والإبلاغ عنها بالاتصال بالرقمين 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة.

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