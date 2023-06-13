النيابة السعودية: سجن آسيوي 4 سنوات بتهمة غسل الأموال

أعلنت النيابة العامة السعودية عن إدانة وافد بتهمة غسل الأموال وصدور الحكم بسجنه لمدة 4 سنوات.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت إجراءات التحقيق مع وافد من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال، من خلال إخفاء مشغولات ذهبية بلغ وزنها قرابة 6 كيلوغرامات بداخل مركبته بطريقة سرية، ونقلها إلى المملكة عبر أحد المنافذ البرية.

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كما أكد المصدر إحالة المتهم للمحكمة المختصة وتقديم الأدلة على اتهامه، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 4 سنوات، بجانب مصادرة المشغولات الذهبية المضبوطة معه.

ونوه المصدر بأن النيابة العامة مستمرة في حماية التعاملات الاقتصادية، والتصدي للسلوكيات التي من شأنها الجناية على الأمان الاقتصادي ووضع الجناة تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة.