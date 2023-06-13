في مكة والمدينة.. 172 مستشفى ومركزاً صحياً لخدمة الحجاج

أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزية منشآتها الصحية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444، لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

وأوضحت أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، فيما بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، من ضمنها مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريراً. بينما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً.

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كما بينت الوزارة أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي، بعد تسجيله نجاحاً وتميزاً في موسم الحج الماضي، مشيرة إلى إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 32 ألف ممارس.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وتم تجهيز عربات متنقلة طبية تكون متواجدة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.