اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وزارة الصحة في الحج
موسم الحج

في مكة والمدينة.. 172 مستشفى ومركزاً صحياً لخدمة الحجاج

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكدت وزارة الصحة السعودية جاهزية منشآتها الصحية في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1444، لتقديم الخدمات العلاجية لضيوف الرحمن.

440 ألف غرفة فندقية بمكة لاستقبال الحجاج السعودية 440 ألف غرفة فندقية بمكة لاستقبال الحجاج

وأوضحت أنه تم الاستعداد لتقديم الخدمات الصحية للحجاج في 14 منفذاً جوياً وبرياً وبحرياً، فيما بلغ عدد المستشفيات 32 مستشفى، من ضمنها مستشفيات ميدانية، يساندها 140 مركزًا صحيًّا، وزادت سعتها السريرية إلى 6132 سريراً. بينما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 761 سريراً، وعدد الأسرة المخصصة لضربات الشمس 222 سريراً.

مادة اعلانية

كما بينت الوزارة أنها ستقدم خدماتها للموسم الثاني عبر المستشفى الافتراضي، بعد تسجيله نجاحاً وتميزاً في موسم الحج الماضي، مشيرة إلى إضافة عدد من العيادات الافتراضية في المشاعر المقدسة والمدينة المنورة خلال هذا العام، كما بلغ عدد الكوادر الصحية المؤهلة لخدمة ضيوف الرحمن أكثر من 32 ألف ممارس.

وأعدت الوزارة نقاطًا طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وتم تجهيز عربات متنقلة طبية تكون متواجدة على خط المشاة بين المشاعر المقدسة، وكثفت جهودها في المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، إضافةً إلى توفير 190 سيارة إسعاف، وتهيئة 16 مركز طوارئ على منشأة جسر الجمرات في مشعر منى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش الأوكراني يستعيد قرى من القوات الروسية في 3 جبهات الجيش الأوكراني يستعيد قرى من القوات الروسية في 3 جبهات
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط