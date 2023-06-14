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الأمير محمد بن سلمان

الأمير محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

دبي - العربية.نت
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أفادت وكالة الأنباء السعودية، فجر الأربعاء، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى فرنسا في زيارة رسمية.

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وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون".

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وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان يترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.

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