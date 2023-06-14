الأمير محمد بن سلمان يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية

أفادت وكالة الأنباء السعودية، فجر الأربعاء، بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر إلى فرنسا في زيارة رسمية.

وأصدر الديوان الملكي بيانا جاء فيه "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، فقد غادر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 25 / 11 / 1444هـ الموافق 14 / 06 / 2023م، متوجهاً إلى الجمهورية الفرنسية، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بالرئيس إيمانويل ماكرون".

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وأضاف البيان أن الأمير محمد بن سلمان يترأس وفد المملكة المُشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد" المقرر عقدها في باريس يومي 4 و 5 / 12 / 1444هـ الموافق 22 و23 / 06 / 2023م، كما سيشارك في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 المقرر عقده في باريس يوم 1 / 12 / 1444هـ الموافق 19 / 06 / 2023م.