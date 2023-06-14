السينما السعودية تعلق على فيلم "سبايدر مان".. ماذا قالت؟

تعليقاً على منع عرض فيلم "سبايدر مان" Across the Spider-Verse في السينما بالمملكة، أكدت السينما السعودية، أنها لن تقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية.

من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام #المرئي_والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة. https://t.co/BVCBvN9SHV — السينما السعودية (@alcinema_sa) June 13, 2023

وقالت السينما السعودية، في بيان عبر حسابها في "تويتر" أمس الثلاثاء، "من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام #المرئي_والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة".

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وقبل أيام قليلة كانت السينما السعودية غردت بمنشور يحمل ملصقا للفيلم الشهير وكتبت "دائما خذو الأخبار من مصادرها الرسمية... الهيئة لم تستقبل حتى الآن طلب فسح وتصنيف فيلم #SpiderManAcrossTheSpiderVerse