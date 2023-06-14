السعودية.. مدير ⁧‫الأمن العام‬⁩ ينقل تعازي وزير الداخلية لذوي ⁧‫الفريح‬⁩

نقل مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، تعازي وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، لأسرة وذوي شهيد الواجب الرقيب عبد العزيز الفريح، أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد إثر إصابته أثناء أداء واجبه في القبض على أحد المطلوبين في قضايا ترويج مخدرات برفحاء.

وأكد الفريق محمد البسامي، خلال زيارته اليوم (الثلاثاء) لذوي الشهيد في رفحاء، أن ما يقدمه رجال الأمن من جهود وتضحيات للحفاظ على أمن المجتمع وحمايته من خطر الجريمة، نابع من إيمانهم بمسؤولياتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم.

فيما عبَّر ذوو الشهيد عن شكرهم وتقديرهم للقيادة، مؤكدين اعتزازهم وفخرهم باستشهاده في ميدان العزّ والكرامة والشرف.

مادة اعلانية

وكان مدير الأمن العام قد زار 3 من رجال الأمن أصيبوا أثناء أداء مهامهم في الحـادثة، ونقل لهم تحيات الأمير عبد العزيز بن سعود، وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وعبر المصابون من جانبهم عن شكرهم للقيادة على دعمها واهتمامها برجال الأمن، مشددين على أن الإصابة لن تثنيهم عن مواصلة العمل إلى جانب زملائهم في الميدان لمواصلة الجهود الأمنية في الحرب على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها.

الجدير بالذكر أن وكيل الرقيب عبد العزيز الفريح، دخل سجل الشهداء وذوي التضحيات عن الوطن، بعد أن لقي مصـرعه، خلال مداهمة لأحد المطلوبين لجهاز مكافحة المخدرات، فجر امس "الاثنين"، في محافظة رفحاء شمال المملكة.

وفي عملية خلفّت الفريح شهيداً للوطن، تمكنت الجهات الأمنية من قتـل المهاجم في العملية، بينما ألقت القبض على آخر، خلال مداهمة لأحد الأوكار، التي كانت تستخدم في الترويج لآفة المخدرات.

و"كان رحمه الله يقضي أكثر أوقاته في عمله، خاصة بعد الحملة على المخدرات. لقد أمضى قرابة 15 عاماً في السلك الأمني، وعمل بجد وإخلاص لخدمة دينه ووطنه، وهو متزوج ولديه ولدان وبنت.

وكان اسم عبد العزيز الفريح قد تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار نبأ استشهاده خلال تلك العملية، على يد الغدر، خلال مداهمة لمطلوبين في قضايا مخدرات، وانهالت التعليقات التي تضمنت الدعاء له بالرحمة والمغفرة.