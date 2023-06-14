البداية من تبوك.. انطلاق مهرجانات جادة الإبل في السعودية

انطلقت سلسلة مهرجانات جادة الإبل التي أعلن عنها نادي الإبل في السعودية، بدءًا بجادة تبوك؛ الحدث الأول من نوعه لمهرجانات الإبل في السعودية ومنطقة الخليج، وذلك ضمن خطط نادي الإبل للوصولِ إلى شريحة مجتمعيّة جديدة، انطلاقا من منظور وطني، لنشر وترسيخ هذا الموروث السعوديّ العريق.

من جهته ذكر فهد بن فلاح حثلين، رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الجادة الأولى تعدّ من نوعها في مهرجانات المناطق، يجمع بين الترفيه والحضارة اهتمامًا بالإبل كموروث وإثراءً للثقافة المحليّة والعالميّة، من حيث نشرها والتعريف بها كنشاطٍ مستقلّ وقطاع مهم في السعودية، والذي من شأنه أن يثري القطاع الاقتصادي في السعودية، من حيث دعم الصناعات المتعلقة به، في مختلف القطاعات، كما سيساعد ذلك روّاد الأعمال لإيجاد فرص الاستثمار المتنوعة في قطاع الإبل.

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وتهدف الجادة لإقامة منافسات متعدّدة في مزاينات الإبل بآليّةٍ جديد ومختلفة من نادي الإبل، واستحداث أشواط جديدة لم يسبق لها وأن طرحت من قبل، وقال الشيخ فهد بن حثلين: "لتمييز جادّة الإبل في تبوك قررنا إلغاء شوطين واستحداث شوطين لأول مرة في عالم المزاين، من حيث: إلغاء مفاريد قعدان مقابل استحداث حيران قعدان، وإلغاء مفاريد بكار مقابل استحداث حيران بكار"، وقد أعلن نادي الإبل، عن التفاصيل لمشاركة الفئات وأنواعها في دليل المشارك.

إلى ذلك، يسعى نادي الإبل لاستقطاب شريحة مجتمعيّة جديدة، وقد ضمّنت "جادّة الإبل" العديد من الفعاليّات المتنوّعة والأنشطة المصاحبة بين المناسبات والحفلات الغنائيّة التي تلبي احتياجات الأسر من السعوديين والمقيمين.

وتنطلق "جادّة تبوك"، من 15 يونيو وحتى 26 يونيو، ويستمرّ لمدة 11 يوما، تحت شعار " جادّتنا مقصدها تبوك".