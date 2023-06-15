آثار سعودية تستقر في "معرض كتاب الدوحة 32"

تشارك السعودية ممثلة في "هيئة التراث"، بمجموعة من الآثار التاريخية التي تعبِّر عن الحضارات القديمة التي عاشت على أرضها، وذلك في معرض الدوحة الدولي للكتاب بدورته الـ32 الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستمر حتى 21 يونيو الجاري.

ويحتضن الجناح السعودي نسخاً لبعض الآثار الأصلية، كشاهد قبر مكتشف في تيماء، نحتت عليه ملامح بشرية يعود إلى ما بين القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد، وجزء من تمثال آدمي من الحجر الجيري يعود إلى الألفية الرابعة قبل الميلاد، ووُجد في منطقة تبوك أيضاً.

مادة اعلانية

ويعرض الجناح جزءاً من لوحة جدارية ملونة لشخصين يحملان عنقود عنب أمامها رجل بعيون واسعة وشارب رفيع، ونقش عليها بالخط المسند اسم (ز ك ي)، وتعود اللوحة إلى ما بين القرنين الأول والثاني الميلاديين، وقد اكتشفت في "قرية الفاو" جنوب منطقة الرياض، بالإضافة إلى مجمرة من الحجر الكلسي عليها زخارف ورسومات حيوانية ونقش بالخط المسند؛ اكتشفت في القرية ذاتها.

ويشتمل الجناح كذلك على نسخة طبق الأصل من قناع جنائزي وقطعة من الذهب على شكل يد (قفاز)، تعود إلى القرن الأول الميلادي، واكتشفت في ثاج بالمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى رأس ومخلب أسد من البرونز، تعودان إلى القرن الثاني الميلادي اكتشفا في منطقة نجران، إلى جانب نقش تأسيسي من الحرم النبوي الشريف أوقفه "الشيخ أحمد الصاوي"، مؤرخ سنة 1300هـ (1882م).

يشار إلى أن المملكة تشارك بصفتها ضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب، بجناح يعرض إلى جانب الآثار التاريخية مخطوطات وإصدارات وكتبا عن مختلف الجوانب الثقافية والعلمية، وينظم نحو 45 فعالية مختلفة.