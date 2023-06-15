"جريمة الحرق البشعة التي هزت الشارع السعودي".. القصاص من قاتل بندر القرهدي

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة.

وفيما يلي نصه:

"قال الله تعالى (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ).

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أقدم بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني - سعودي الجنسية - على قتل بندر بن طه بن محمد القرهدي - سعودي الجنسية - وذلك بسكب مادة البنزين على المجني عليه داخل مركبته وإشعاله النار مما تسبب في تعرض المجني عليه لحروق ووفاته نتيجة ذلك، والتسبب باحتراق أربع سيارات، وحيازته لمادة الميثامفيتامين المخدر ( الشبو ) وتعاطيه لها.

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه.

ونظراً لبشاعة الجريمة وشناعتها، ولكون القتل بالتحريق فيه تعذيب للمقتول، ولعدم نجدة الجاني للمجني عليه مما يدل على تأصيل الإجرام في نفسه، فقد تم الحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بالجاني بركات بن جبريل بن بركات العاطفي الكناني - سعودي الجنسية - يوم الخميس بتاريخ 26 / 11 / 1444 هـ الموافق 15 / 6 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".