ولي العهد السعودي يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون الجمعة

ضمن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرسمية إلى فرنسا، من المقرر أن يلتقي الأمير محمد بن سلمان بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون غدا الجمعة.

وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة أيضا، وفد بلاده المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الحالي.

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كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.

يُذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.

وفي نفس السياق، قال باتريس باولي المكلف بالتواصل باللغة العربية في الخارجية الفرنسية لـ"العربية" إن فرنسا تجمعها شراكة ثابتة مع السعودية تشمل كل المجالات، وتنسق مع السعودية في مختلف القضايا الدولية ومنها الملف اللبناني.

وقال إن ملف أوكرانيا سيكون على الطاولة خلال زيارة ولي العهد السعودي، كما أشار إلى أن باريس تدعم جهود السعودية للتهدئة في السودان، مؤكداً أن السعودية قامت بدور كبير لإجلاء الرعايا الأجانب من السودان.