الأمير محمد بن سلمان يلتقي الرئيس ماكرون اليوم بالإليزيه
ولي العهد السعودي يترأس وفد بلاده المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الجاري
ضمن زيارته الرسمية إلى فرنسا، يلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، بقصر الإليزيه.
وسيترأس الأمير محمد بن سلمان، خلال الزيارة أيضا، وفد بلاده المشارك في قمة "من أجل ميثاق مالي عالمي جديد"، التي ستعقد في باريس يومي 22 و23 من الشهر الحالي.
كما سيشارك في حفل استقبال السعودية الرسمي لترشح الرياض لاستضافة "إكسبو 2030" المقرر عقده في باريس في 19 من الشهر الحالي.
يذكر أن هذه الزيارة تأتي بعد أقل من عام على الزيارة التي قام بها ولي العهد إلى العاصمة الفرنسية في يوليو من العام الماضي.
وعشية اللقاء المرتقب، كشف مصدر رئاسي فرنسي أن الرئيس ماكرون سيطلب من ولي العهد السعودي المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال المصدر الرئاسي الفرنسي عشية استقبال ولي العهد السعودي في الإليزيه، إن فرنسا ستدعم رسمياً ترشّح السعودية لاستضافة "إكسبو 2030".
كما قال المصدر إن "ماكرون سيناقش مع ولي العهد، الجمعة، قضايا نهتم بها معاً كالاستقرار في لبنان والعراق".
وأضاف المصدر أن فرنسا تنتظر من السعودية أن تلعب دوراً مع روسيا وضمن مجموعة العشرين للتشجيع على محادثات بشأن أوكرانيا، وهذا سيكون في مصلحة الجميع بما في ذلك دول الجنوب والسعودية.
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