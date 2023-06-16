كورونا
السماح بسفر المواطنين لخارج السعودية دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا
مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية
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صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.
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