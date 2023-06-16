اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كورونا والسفر - تعبيرية
تعبيرية
كورونا

السماح بسفر المواطنين لخارج السعودية دون اشتراط التحصين بلقاح كورونا

مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية

العربية.نت _ وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، بأنه بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن استقرار الوضع الوبائي محليًا وعالميًا بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة، فقد تقرر ‏السماح بسفر المواطنين إلى خارج المملكة دون اشتراط التحصين باللقاح المضاد لفيروس كورونا، مع استمرار الجهات المختصة في متابعة الأوضاع الوبائية.

"جريمة الحرق البشعة التي هزت الشارع السعودي".. القصاص من قاتل بندر القرهدي السعودية "جريمة الحرق البشعة التي هزت الشارع السعودي".. القصاص من قاتل بندر القرهدي
مادة اعلانية
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي الولايات المتحدة تواجه معضلة بسبب اليورانيوم الروسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط