قلعة تاريخية شيدت لحماية قوافل الحجاج.. إليك تفاصيلها

شيدت قلعة عسفان بمحافظة ‫الجموم‬ غرب السعودية لحماية قوافل حجاج بيت الله الحرام، وتعتبر القلعة من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية في المنطقة.

ماجد السهلي المهتم بتاريخ الجموم تحدث إلى "العربية.نت" قائلاً: "قلعة عسفان بنيت في مطلع القرن الرابع عشر الهجري على شكل مربع من الأحجار الصخرية التي جلبت من مناطق جبلية مجاورة، وهي من صخور البازلت، كما شكلت الصخور النارية الجرانيتية مادة البناء الرئيسة المتوافرة في الجبل مع مادة النورة الخاصة باللصق".

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وأضاف: "بنيت القلعة لتوفر الحماية لطرق القوافل القريبة التي تمر بالمنطقة، وقوافل الحجاج التي تتجه من جدة إلى المدينة المنورة عن طريق الهجرة النبوية".

وأشار إلى أن القلعة يوجد بها 4 أبراج على الزوايا، إلى جانب برجين إضافيين على كل جدار. وفي عام 2015 قامت بلدية عسفان بإعادة بناء ما سقط من أعمدة القلعة وترميمها، كما أنشئت درجا للصعود إليها.