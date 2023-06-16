وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني إلى الرياض

وصل رواد الفضاء السعوديون ريانة برناوي وعلي القرني، الجمعة، إلى العاصمة الرياض، بعد نجاح المهمة العلمية التي قاداها في محطة الفضاء الدولية.

وكان في استقبالهما بمطار الملك خالد الدولي، رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض الرويلي، ورئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية الدكتور منير الدسوقي، ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد التميمي، والرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض.









2 (2) علي يلتقي والده ريانة تقبل يد والدها ريانة وعلي مع أسرتهما ريانة تلتقي بأسرتها

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وأعلنت وكالة الفضاء السعودية أن وصول رائدي الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني بسلام إلى أرض الوطن، سيكعس نتائجه على خدمة البشرية، كما ستعزّز مكانة المملكة في مجال أبحاث الفضاء وعلومه، وتشكل مصدر إلهام لشباب الوطن في مختلف المجالات.

وأكدت الوكالة، أن ما تحقق خلال هذه الرحلة العلمية من إسهامات علمية ريادية يعد مثار فخر واعتزاز لهذا الوطن، بدعم وتمكين من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للفضاء، لافتة إلى أن المهمة حققت عدداً من الأهداف التي تعمل عليها المملكة، وفي مقدمتها تأهيل رواد فضاء سعوديين يُلهمون أجيال المستقبل، للوصول إلى آفاق جديدة تخدم البشرية.

يذكر أن رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، قد عادا من مهمتهما الفضائية إلى الأرض يوم الحادي والثلاثين من مايو، حيث أجروا خلالها 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، منها ثلاث تجارب تعليمية توعوية على مدى ثلاثة أيام، شارك فيها 12 ألف طالب في 47 موقعًا بالمملكة عبر الأقمار الاصطناعية.