حكاية سعودي يحترف رسم الجداريات بالخط العربي

في دروب الإبداع، استطاع فنان سعودي أن يسجل اسمه في عالم الفن والرسم على الجداريات بكل احترافية، معتمداً على أيقونة الخط العربي التي استقاها من شقيقه، وحولها إلى قصة نجاح.

وعن قصة انطلاقته في هذا المجال، قال منصور العتيبي لـ"العربية.نت": "قصة عشقي للرسم على الجداريات بدأت كهواية من الصغر، عبر تقليد مخطوطات أخي الذي كان متميزاً في الخط العربي، وبعدها كرست جهودي للرسم وشعرت بوجودي مع الفرشاة، ومع مرور السنوات أدركت أنها ليست هواية طفل تظهر وتختفي، فحرصت على التميز بأسلوب فني، حتى عُرفت برسم الخيل العربي، في الوقت الذي زادت مشاركاتي الفنية، وقدمت أعمالي في مهرجانات الخيول العربية، فاقترن اسمي بهذا اللون من الفنون التشكيلية".



وأضاف: "لي مشاركات كثيرة، وأهمها مسابقة رسم على السروج ضمن الفعاليات المصاحبة لـ مهرجان كتارا لجمال الخيل العربي 2022 في الدوحة، وكانت تجربة جديدة من نوعها، ولأول مرة أرسم على سرج، لكن ولله الحمد تحديت نفسي والأجواء، وحصلت على المركز الثاني في المسابقة مع زميلي الفنان محمد جوهر من قطر".

مادة اعلانية

إشادة متابعي منصات التواصل

وتابع العتيبي حديثه: "أعمالي في مجال رسم الجداريات نجحت، ووجدتُ إشادة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رغم تأثير العوامل الجوية وأشعة الشمس على عملي، وأقوم بالرسم باستخدام الفُرش أكثر من استخدام البخاخات، لأنها تعطيني متعة وقدرة على التحكم في تكوين اللون المطلوب".

وقال: "الفن الواقعي والتجريدي يأخذك إلى عوالم فريدة، فضلا عن تحدي الرسم على مساحات كبيرة، وضبط إيقاع الألوان مع الفكرة، وكل جدارية هي قصة حوار بيني وبينها حتى تظهر بشكلها النهائي".

وختم حديثه: "أطمح أن أكون مفيدا لجميع الفنانين والفنانات، وأقدم ما يرضي الجميع من الأعمال الفنية، وأن تكون أعمال مرغوبة من الجميع وذات محتوى إبداعي وأفكار جديدة".