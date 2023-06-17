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من حادث الرياض

فيديو مرعب لسقوط سيارة من على جسر في الرياض

غضب بين رواد التواصل الاجتماعي: "ما زالت الحوادث مستمرة بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة"

العربية.نت - نادية الفواز
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أظهر مقطع فيديو متداول بكثرة على مواقع التواصل في السعودية، سقوط مركبة من على جسر بالرياض على سيارة أخرى أسفل الجسر، ما أسفر عن وقوع إصابات وتعطل حركة المرور.

وبحسب المعلومات المتوفرة، سقطت سيارة من أعلى جسر بطريق الملك فهد بالرياض، على سيارة أخرى في الأسفل، بعد كسر الحاجز من شدة السرعة.

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وأظهر المقطع السيارتين في الأسفل محطمتين، ما تسبب بتعطل حركة المرور إثر الحادث على طريق الملك فهد نفق تقاطع أنس بن مالك، بسبب كسر الحاجز وسقوط السيارة على السيارات في النفق.

وتسبب المقطع بغضب بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين أكدوا أن مثل هذه الحوادث ناتجة عن السرعة الزائدة على الرغم من أن الدولة وضعت أنظمة وقوانين للحد من الحوادث وإزهاق الأرواح والممتلكات بالسرعة الجنونية، ومع ذلك ما زالت الحوادث مستمرة بسبب السرعة أو استخدام الجوال أثناء القيادة.

من جانبه، حذَّر المرور السعودي، اليوم السبت، من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق، مؤكدًا أنَّ الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة قد تكون عواقبها وخيمة.

وكان المرور ذكر في وقت سابق، أنَّه يتوجب على قائد المركبة التقيّد بتنظيمات السير والتنبه عند القيادة في التقاطعات، موضحًا أن عدم الالتزام بذلك يعد مخالفة مرورية توقع على صاحبها غرامة تتراوح من 300 إلى 500 ريال.

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