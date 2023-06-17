فيصل بن فرحان يلتقي رئيسي ويسلمه دعوة من الملك سلمان لزيارة السعودية

سلم وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة، وذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني له اليوم في طهران، التي وصلها اليوم السبت في أول زيارة له للعاصمة الإيرانية منذ اتفاق عودة العلاقات بين البلدين.

وأكد وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحافي مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، السبت، على "أهمية التعاون الأمني بين البلدين، لضمان خلو المنطقة من أسلحة الدمار الشامل".

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وقال إنه سينقل "دعوة العاهل السعودي، الملك سلمان عبد العزيز، للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة المملكة".

وأوضح أن "المحادثات السعودية- الإيرانية اتسمت بالصراحة والوضوح".

وقال الأمير فيصل بن فرحان إن "إيران قدمت تسهيلات لعودة البعثات الدبلوماسية للعمل".

وذكر أن "العلاقات بين الجانبين تقوم على ضرورة الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

وأضاف وزير الخارجية السعودي: "نأمل أن تنعكس عودة العلاقات السعودية مع طهران على المنطقة والعالم".

ورحب الأمير فيصل بن فرحان "بقدوم الحجاج الإيرانيين لأداء المشاعر المقدسة".

ومن جانبه، قال عبد اللهيان إن "المحادثات مع وزير الخارجية السعودي تناولت التعاون في مجالات عدة، وخاصة العلاقات الاقتصادية".

وذكر أنه بحث مع وزير الخارجية السعودي "قضايا إقليمية ودولية".





وعقب المؤتمر الصحافي، استقبل الرئيس الإيراني، وزير الخارجية السعودي الذي سلمه دعوة من الملك سلمان لزيارة المملكة.