إطلاق النسخة الثانية من برنامج "صناعة المانجا".. إليك التفاصيل

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع شركة مانجا للإنتاج النسخة الثانية من البرنامج التدريبي "صناعة المانجا"، الممتد من 12 يونيو 2023 إلى 1 فبراير 2024 في مدينة الرياض.

ويستهدف البرنامج الموهوبين وهواة المانجا، لصقل مهاراتهم من خلال 3 مراحل ومسابقتين، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ 3 ورش عمل تغطي مجالات تنمية الإبداع في الرسم وتصميم شخصيات القصص المصورة، وتعابير الشخصيات في الأنمي والمانجا.

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ثم ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف يمتد لـ6 أسابيع متضمناً تفصيلاً لمراحل تصميم المانجا بهدف اكتساب مهارات رسم الشخصيات؛ حيث تركز هذه المرحلة على طرق التفكير والتخيل من حيث آليات تطبيقها في القصة المصورة؛ لينتج عن ذلك قصة مصورة من كل مشترك كمشروع ختامي للبرنامج.

وأخيرًا مرحلة الابتعاث لدولة اليابان لمدة شهر؛ لدراسة فن المانجا في معهد متخصص تحت إشراف الخبراء اليابانيين، كما يتضمن البرنامج مسابقتين افتراضيتين بجوائز عينية قيّمة، وتُفعَّل المسابقة الأولى تحت وسم (#منجنها)؛ لتحويل الأمثال الشعبية المقتبسة من الثقافة السعودية إلى مانجا، بينما تُركِّز المسابقة الثانية على تصميم وتنفيذ قصائد عربية بطريقة المانجا تحت وسم (#مانجا_القصيد).

وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة عبر هذا البرنامج إلى مواكبة الانتشار الواسع لهذا النوع من الأجناس الأدبية، وخصوصاً ضمن الأجيال اليافعة، حيث يُعد هذا البرنامج خطوةً رائدة في وضع خارطة طريق تدعم المواهب المتطلعة للاحتراف.