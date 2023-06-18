بنك التصدير والاستيراد السعودي يشارك في مؤتمر بالبرتغال

استكمالًا لدوره الفعال في بناء الشراكات الدولية وتمكين الصادرات السعودية غير النفطية، شارك بنك التصدير والاستيراد السعودي في مؤتمر TXF السنوي، والذي أقيم مؤخرًا في العاصمة البرتغالية لشبونة يومي 15 – 16 يونيو 2023.

ويعد مؤتمر TXF حدثًا دوليًا يجمع العديد من الخبراء والمهتمين في مجال تمويل الصادرات والوكالات والمشاريع على مستوى العالم، حيث شهد مؤتمر هذه السنة مشاركة أكثر من 50 دولة بحضور عدد من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وكبار المستثمرين، وأقيم خلاله مجموعة من الجلسات الحوارية وورش العمل بحضور 130 متحدثًا، كما تم على هامش المؤتمر الاحتفاء بمناسبة مرور 10 سنوات على إقامة المؤتمر.

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وجاءت مشاركة البنك، ممثلة في المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، من خلال جلسة حوارية، ناقشت موضوعات تتعلق بتمويل الصادرات وابتكار المنتجات، حيث استعرض مستهدفات رؤية المملكة 2030، فيما يتعلق بتنويع مصادر الاقتصاد السعودي من خلال تمكين الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية.

دور مهم

وذكر خلال الجلسة، "أن بنك التصدير والاستيراد السعودي لديه دور مهم في تنويع الاقتصاد السعودي وزيادة الصادرات غير النفطية، وهدفه الرئيسي ألا تفشل أي عملية تصدير بسبب تحدٍّ في التمويل أو التأمين" ، كما أشار إلى تنوع الفرص الاستثمارية المحلية في مختلف المجالات لتغذية المشاريع الكبرى.

الجدير بالذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي، تأسس في فبراير من عام 2020، ويعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي، بحلول عام 2030.