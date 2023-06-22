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عن موسم الحج (أرشيفية)
موسم الحج

السعودية: أعداد الحجاج تعود لمستويات ما قبل كورونا

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، مشددا على أن لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.

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وأضاف في كلمة حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج، أن 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم.

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كما لفت إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%.

8 مروحيات طبية

جاء ذلك في حين خصصت هيئة الهلال الأحمر السعودي بموسم حج هذا العام، 8 طائرات مروحية من نوع "اقوستا 139" تقدم خدماتها الإسعافية بالمشاعر المقدسة.

وأضافت الهيئة أن المروحيات مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتقدمة وأنظمة الملاحة الجوية والكوادر البشرية المؤهلة، إذ يبلغ معدل الاستجابة للبلاغات الطبية 7 دقائق.

كلمة وزير الحج السعودي حول استعدادات المملكة لتنظيم الحج

الملك سلمان يرحّب بالقادمين

يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان رحّب بالقادمين إلى المملكة من مختلف دول العالم لأداء مناسك حج هذا العام.

وأكد اعتزاز هذه البلاد المباركة بخدمة بيت الله ومسجد نبيه، ورعاية أمور قاصديهما، والسهر على أمنهم وسلامتهم وراحتهم بأعلى درجات العناية والحرص والاهتمام.

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