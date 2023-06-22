تعرف على أضخم برنامج تدريب لصناعة الأفلام في السعودية

أطلقت شركة Studio Production Training السعودية برنامج "ستديو" بدعم من الصندوق الثقافي، حيث سيساهم في إنشاء بنية تحتية قوية من المهنيين تجعل المملكة مقرا عالمياً لصناعة الأفلام.

وسيغطي البرنامج 16 تخصصا من التخصصات الأكثر احتياجاً في السوق السعودي لسد الفجوة وخلق فرص وظيفية واعدة للمواهب في جميع التخصصات في المملكة العربية السعودية، وسوف يتم تدريب ما لا يقل عن 200 متدرب مبتدئ لتطوير هذا القطاع الواعد، وذلك بالتعاون مع أهم المدربين والخبراء ورواد صناعة السينما حول العالم. يهدف البرنامج إلى ضخ قوى عاملة في التخصصات المهنية في مجال صناعة الأفلام وتشجيع الإنتاجات العالمية للتصوير في المملكة مع خلق فرص عمل للمواهب المحلية للعمل في هذه الإنتاجات.

مادة اعلانية

وتحتل مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية زمام المبادرة، حيث أعلنت "SPT" عن إطلاق مبادرة التدريب وتعتبر أول مبادرة من مبادرات برنامج "ستوديو" التي يدعمها الصندوق الثقافي، والذي يهدف إلى تأهيل كادر جديد من المهنيين المتمكنين في المملكة العربية السعودية.

كما سيوفر البرنامج فرصا لتطوير الشركات والمواهب الناشئة ودعم وتوجيه المبتدئين لاكتساب المهارات اللازمة للتميز في أدوار تحت خط الإنتاج مثل التصوير السينمائي وتصميم الإنتاج وهندسة الصوت والمونتاج.

فرصة للمبدعين

ويقدم "ستوديو" فرصا لا مثيل لها للمبدعين الشباب للتعلم والنمو وترك بصماتهم في عالم الأفلام. بفضل موارده المتطورة والمدربين المؤهلين، يعد هذا البرنامج بإحداث تغيير كامل لمفهوم صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية.

من جانبها، قالت هاجر النعيم، الرئيس التنفيذي لشركة SPT: "إن برنامج "ستوديو" ليس مجرد برنامج تدريبي، إنه حجر الزاوية في مهمتنا لتحويل مشهد صناعة الأفلام في السعودية. ونحن بدعم من الصندوق الثقافي نهدف لإنشاء جيل جديد من المهنيين والقوة العاملة لذوي المهارات العالية الذين سيلعبون دو را محوريا في إعادة صياغة سوق صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية".

وسيشمل البرنامج التدريبي ورش عمل نظرية مكثفة، وتدريبا عمليا، وإرشادا من متخصصين معروفين في هذا المجال، مما سيوفر للمتدربين الأدوات اللازمة للحصول على أفضل الوظائف مع أفضل الإنتاجات المحلية والعالمية.