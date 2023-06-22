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السيارة ذاتية القيادة

لأول مرة بالحج.. حافلات ذاتية القيادة لتسهيل نقل ضيوف الرحمن

العربية.نت - نادية الفواز
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تطلق الهيئة العامة للنقل، لأول مرة في موسم حج هذا العام 1444هـ؛ تجربة الحافلات الترددية ذاتية القيادة، لخدمة ضيوف الرحمن، حرصًا على توفير تقنياتٍ حديثة مبتكرة تمكن نقل "الصديق للإنسان والبيئة"، ضمن مبادراتها في توفير خيارات نقل متعددة، للتسهيل على حجاج بيت الله الحرام.

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وتستخدم الحافلات ذاتية القيادة، تقنيات الذكاء الاصطناعي والكاميرات والحساسات المحيطة بها للقيادة دون تدخل بشري، ضمن مسار محدد، حيث تقوم بجمع المعلومات خلال الحركة وتحليلها لاتخاذ القرارات اللازمة؛ بهدف تحسين تجربة الركاب وضمان السلامة الحيوية، وتتسع الحافلة الواحدة لـ11 مقعدًا، وتسير 6 ساعات في الشحنة الواحدة، وتصل سرعتها إلى 30 كلم في الساعة.

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كما تهدف الخدمة إلى تسهيل تنقل ضيوف الرحمن، وقياس مدى جدوى استخدام هذه التقنيات في الحج ووضع الاشتراطات اللازمة لها في الأعوام القادمة لتشغيلها بالشكل التجاري، وتم تخصيص مسار رقم 6 لإجراء التجربة، حيث يبلغ طول المسار 4 كلم، بينما عرض الطريق 11 مترًا.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير خيارات نقل مختلفة ومتنوعة، وتبني التقنيات الحديثة والتنقل الذكي لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن، وضمان تنقلهم وأدائهم للمناسك براحة واطمئنان.

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