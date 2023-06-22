مشاجرة بين طلاب إحدى مدارس القطيف تثير غضب السعوديين

أثار قيام طلاب إحدى المدارس بمشاجرة عنيفة، غضب السعوديين الذين انتقدوا وجود مثل هذه التصرفات بين طلاب مدرسة يتلقون العلم والأدب.

وأدت هذه الحادثة إلى تشكيل إدارة تعليم الشرقية للجنة للتحقيق في مشاجرة وقعت بين مجموعة من الطلاب في إحدى المدارس التابعة لمكتب تعليم القطيف.

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بدورها، قالت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إن مقطع الفيديو المتداول الذي يظهر مشاجرة بين مجموعة من الطلاب، وقع في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بمحافظة القطيف.

وأوضحت أنه جرى في حينه التعامل مع الموقف من قبل إدارة المدرسة، وإبلاغ الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحق الطلاب المشاركين في المشاجرة.

لجنة تحقيق

وعلى الفور، وجه المدير العام للتعليم في المنطقة بتشكيل لجنة للوقوف على جميع الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة، ومحاسبة المتسببين فيها، وفق اللوائح والأنظمة، وبما يكفل وضع حد لمثل هذه التصرفات المخالفة لقواعد السلوك المطبقة في المدارس.

وانتقد رواد المواقع الاجتماعية المقطع مؤكدين أن مثل هذه التصرفات والسلوكيات يجب ألا تكون في المدرسة مكان العلم والوعي والفكر.