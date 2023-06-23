البدء بمنع المركبات غير المصرّح لها من دخول المشاعر المقدسة

شدد الأمن العام السعودي ممثلاً في الإدارة العامة للمرور ابتداءً من ليل اليوم الخامس من ذي الحجة؛ بدء العمل بمنع دخول المركبات غير المصرح لها إلى المشاعر المقدسة من منتصف ليل الخامس من ذي الحجة حتى نهاية يوم الـ (13) من ذي الحجة لعام 1444هـ.

والسماح بالمركبات المصرح لها فقط، وذلك في إطار الاستعداد المبكّر لاستقبال الحافلات المُقلة لضيوف الرحمن.

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في حين ستعمل الفرق الميدانية لإدارة "المرور" على سحب أي مركباتٍ لا تحمل تصريحاً يمكّنها من الدخول إلى أي مشعر؛ تمهيداً لجعل المشاعر خالية من أي عائقٍ قد يتسبّب في مضايقة الحجاج

إلى ذلك، أكدت قيادة قوات الحج لشؤون المرور أن عقوبة ناقلي من لا يحملون تصاريح حج نظامية السجن لمدة تصل إلى (6) أشهر، وغرامة مالية تصل إلى (50,000) ريال عن كل مخالف يتم نقله، وتتعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المساهم، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدد المحددة نظامًا.