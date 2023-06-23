لأول مرة بموسم الحج.. نظارة افتراضية تتابع امتثال المركبات

لأول مرة بموسم الحج، دشن وزير النقل والخدمات اللوجستية في السعودية المهندس صالح الجاسر اليوم "النظارة الافتراضية" بتقنية الواقع المعزز.

جاء ذلك أثناء جولته الميدانية التفقدية لاستعدادات المنظومة ومتابعة سير العملية الرقابية للهيئة بمركز تفويج الحجاج في نقطة النوارية.

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متابعة امتثال أنشطة النقل

وتُستخدم هذه التقنية في متابعة امتثال أنشطة النقل للاشتراطات والأنظمة، حرصاً على توفير تقنيات حديثة مبتكرة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسهيل تنقلاتهم.

كما يقوم المراقب الميداني بارتداء النظارة الافتراضية لمتابعة امتثال مركبات النقل، والاستعلام عن نظامية المركبة والسائق بشكل سريع، وتوثيق عملية الفحص ورصد المخالفات إن وجدت، وتسهم هذه التقنية الجديدة في رفع جودة الرصد، والحد من التكدسات في نقاط التفتيش.

يأتي ذلك ضمن دور الهيئة في توفير وسائل نقل آمنة، وتبني التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، لقياس مدى ملاءمتها ومساهمتها في توفير تجربة تنقل مميزة لضيوف الرحمن وضمان أدائهم للمناسك براحة واطمئنان.