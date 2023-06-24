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في الرياض.. تنفيذ حكم القتل تعزيراً بيمنيين لإنشائهما كياناً إرهابياً

العربية.نت - مريم الجابر
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قامت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، بتنفيذ حكم القتل تعزيرًا بجانيين من الجنسية اليمنية في منطقة الرياض، لإنشائهما كياناً إرهابياً داخل المملكة.

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وقال البيان، قدم كل من عبدالرحمن فارس عامر المري ومحمد صلاح عمر المري يمنيي الجنسية على الانضمام لتنظيم إرهابي وتأييده ومبايعة زعيمه.

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كما أشار إلى إنشاء عبدالرحمن كياناً إرهابياً لتنفيذ عملية إرهابية داخل السعودية، وشروعه في اغتيال رجال الأمن، ومساعدته عناصر التنظيم، واستعداده لتجنيد عناصر لتنفيذ العمليات الإرهابية داخل السعودية والاشتراك بها، وحيازته عدداً من المتفجرات والأسلحة الرشاشة والذخيرة والأحزمة الناسفة لتنفيذ العمليات الإرهابية، وإيوائه مطلوبين أمنياً.

كذلك، قام بعملية التخطيط للخروج لمناطق الصراع للالتحاق بالتنظيم، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

كيان إرهابي

وأوضح البيان أن محمد المري قام بالانضمام لكيان إرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية داخل السعودية، وشروعه في زرع عبوة ناسفة لاستهداف المركبات العسكرية، وجمع معلومات عن مواقع أمنية وعسكرية لاستهدافها بعمل إرهابي، وتستره على عملية إرهابية مع علمه بها.

وبإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجانيين اليوم السبت بتاريخ 6 / 12 / 1444 بمنطقة الرياض.

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