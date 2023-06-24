عبر منصات التواصل.. الحجاج يبثون مشاهد إيمانية من مكة

يبث حجاج بيت الله الحرام لقطات ومشاهد إيمانية وروحانية من مكة المكرمة عبر التطبيقات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث يوثق العديد من ضيوف الرحمن بهواتفهم النقالة الكثير من الصور والفيديوهات التي تنقل واقعاً يعيشونه ولحظات إيمانية أثناء تنقلاتهم في مكة المكرمة بالصوت والصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة خلال رحلة الحج الإيمانية، وتعد منصات التواصل المختلفة والتطبيقات الحديثة من أهم الوسائل التي لا يمكن للحاج الاستغناء عنها بهدف التواصل مع ذويهم.

فيما أوضحت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية أن تجهيزات مقدمي الخدمات تضمنت تخصيص ما يزيد على 6000 برج اتصالات في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بنسبة زيادة تصل إلى 74%، إلى جانب زيادة عدد أبراج الجيل الخامس بنسبة 1205%، ليصل عددها إلى أكثر من 2900 برج، وتوفير أكثر من 10,500 نقطة وصول بتقنية WiFi في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة بنسبة زيادة تصل إلى 118%.

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