نجاح تفويج ضيوف الرحمن من المسجد النبوي إلى مكة

أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، عن نجاح خطة الرئاسة العامة ممثلة في وكالة المسجد النبوي في تفويج ضيوف الرحمن من المسجد النبوي إلى مكة المكرمة، وسط منظومة خدمات معيارية متكاملة تم إنجازها، بتعاون عدد من الجهات الحكومية المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن، وبجودة وتميز كبيرين لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

في الوقت ذاته، وَثَّقَتْ عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس"، عددًا من المشاهد المختلفة لضيوف الرحمن خلال وجودهم للإحرام بمسجد الميقات بالمدينة المنورة، وسط الجموع البشرية التي توزعت في مصليات وساحات المسجد.

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ورصدت عدسة "واس" مشاهد الفرحة والسرور على ضيوف الحرمين قبل لحظات من وداعهم المدينة المنورة للالتحاق بركب الحجيج والدخول في مناسك الركن الخامس من الإسلام، وسط جهود كبيرة وأعمال جليلة، تبذلها حكومة السعودية؛ للتيسير على ضيوف الرحمن لأداء نسكهم بكل سهولة واطمئنان.

وأرجع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، نجاح المرحلة الأولى من الخطة لوكالة المسجد النبوي إلى التعاون المثمر مع الجهات كافة العاملة على خدمة ضيوف الرحمن، والذي وفر بيئة آمنة وصحية لخدمة الحجيج، وإبراز الصورة العالمية المشرقة للحرمين وإظهار قيم الإسلام ونهج الوسطية والاعتدال، مؤكداً أن الرئاسة بدأت فور الانتهاء من المرحلة للخطة التشغيلية لوكالة المسجد النبوي لتقييم الأداء والتحضير الاستباقي لمرحلة عودة الحجاج للمسجد النبوي بعد أداء مناسك الحج، وهي المرحلة التي تشهد كثافة مليونية من ضيوف الرحمن فضلاً عن التجهيزات لصلاة عيد الأضحى المبارك لتقديم كافة الخدمات لقاصدي المسجد النبوي.

وودعت وكالة المسجد النبوي حجاج بيت الله الحرام قبل مغادرتهم لأداء شعيرة الحج، حيث قامت بتوزيع الهدايا على ضيوف الرحمن قبل مغادرتهم لتحقيق الرضى في نفوسهم وتقديم أفضل وأرقى الخدمات لهم وإدخال السرور ورسم البسمة على محياهم.. ومن المتوقع أن يشهد المسجد النبوي كثافة مليونية بعد أداء حجاج بيت الله الحرام مناسكهم.