أكثر من مليون حاج.. بدء عمليات تصعيد حجاج الخارج إلى مشعر منى

كشف رئيس وحدة التفويج في وزارة الحج والعمرة الدكتور محمد القرني لـ"العربية" أن هناك مليونا و50 ألف حاج، سيتم نقلهم مساء الليلة وعلى مدار 14 ساعة، بدءًا من الساعة 8 مساء وحتى العاشرة صباح الغد الثامن من ذي الحجة، للدخول إلى مشعر منى، خلال توقيت معين وتحديد الطرق لكل حافلة، حتى نضمن انسيابة الحركة المرورية دون تأخير، حيث تمثل هذه المجوعة، 60% من حجاج الخارج.

وأبان القرني أن عملية التفويج مستمرة حتى ظهر يوم الغد، في الوقت الذي تستكمل فيه وفود حجاج الداخل والبالغ عددهم 180 ألف حاج، القدوم إلى مقرات سكنهم في مشعر منى بعد الانتهاء من طواف القدوم، في حين أن المتبقي من الحجاج ويمثلون 40%، تبدأ عمليات التصعيد إلى مشعر عرفات مباشرة، ويمثلون 180 ألف حاج إندونيسي، إضافة إلى 700 ألف حاج يتم تصعيدهم أيضاً من مكة إلى مشعر عرفات مباشرة، استعداداً للحج الأكبر وهو الوقوف بعرفة.

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وأضاف: في حين يتم التصعيد إلى مشعر عرفات للمتواجدين في منى مساء يوم الغد، عبر ثلاثة مسارات للنقل الترددي والذي سوف ينقل 750 ألف حاج، هناك النقل التقليدي وأيضا القطار سوف ينقل 325 ألف حاج، كما أن عمليات النقل تسير وفق ما خطط لها تنفيذياً وخدمياً وتنظيمياً.