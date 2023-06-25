بأحدث التقنيات.. "توكلنا" بـ7 لغات تقدم خدماتها للحجاج

كشفت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، عن إتاحة عدد من الخدمات الرقمية ليستفيد منها حجاج بيت الله الحرام عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات، حيث بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، كما أنه يقدم لهم 241 خدمة إلكترونية، ويمكن استخدامه في 77 دولة في العالم.

وأشارت إلى أنه يمكن استعراض خدمات تطبيق توكلنا باللغات: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية، ومنها خدمات الرسائل، إذْ سيتمكن مستخدمو توكلنا من استقبال الإشعارات الخاصة بموسم الحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة.

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كما يُمكن للحجاج استعراض بطاقة الحاج الذكية، وتصاريح الدخول للمشاعر المقدسة للمركبات والأفراد العاملين في الحج من خلال المحفظة الرقمية بالتعاون مع الأمن العام، كما يُمكن الدخول عبر بوابة المناسك التي تتيح للمستخدمين الحاملين تصاريح الحج إصدار تصريح عمرة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى تقديم خدمات أسعفني، ونداء الاستغاثة، واستعراض بطاقة التطوع للمتطوعين بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر السعودي.