تصعيد الحجاج المرضى من مستشفيات جدة إلى مستشفى جبل الرحمة في مكة

صعّدت وزارة الصحة السعودية صباح اليوم الأحد عدداً من الحجاج المرضى المنومين في المستشفيات في محافظة جدة، لتنويمهم في مستشفى جبل الرحمة، لاستكمال علاجهم، وتمكينهم من أداء مناسك الحج.

وأوضحت "الصحة" أنه تم نقل المرضى المنومين بواسطة سيارات الإسعاف التابعة للوزارة، ترافقهم الكوادر الطبية، إلى جانب تأمين سيارة مرافقة مجهزة بكافة التجهيزات والمستلزمات التي يحتاجها المرضى أثناء رحلتهم لأداء مناسك الحج.



وبينت الوزارة أنها أكملت كافة الإجراءات الخاصة بتصعيد ضيوف الرحمن المنومين بمستشفياتها إلى المشاعر المقدسة، بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الاختصاص؛ لتسهيل حركة نقلهم إلى المشاعر المقدسة، مؤكدة أن تصعيد المرضى المنومين للمشاعر المقدسة يأتي ضمن خطة معدَّة ومدروسة في موسم الحج، من خلال قافلة تضم سيارات إسعاف مجهزة، ومزوَّدة بفريق طبي متكامل وملزمة إسعافية، إضافة إلى أجهزة مراقبة القلب وأجهزة الإنعاش، ويرافق القافلة مركبة إسعاف مساندة ومجهزة بكافة التجهيزات.

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ونفذت "الصحة" خطة تصعيد المرضى ضمن القافلة الطبية للمرضى المنومين بمستشفيات المحافظة ممن تسمح ظروفهم الصحية حسب تشخيص الأطباء لأداء فريضة الحج.