أوامر ملكية.. تعيين نائب لوزير الدفاع ومساعد لوزير الاستثمار
كما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، أمراً ملكياً بتعيين الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.
كما تم صدور أمر ملكي بتعين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ نائباً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة، وتعيين خالد بن محمد بن عبدالعزيز العبدالكريم مستشارا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتعيين نزار بن سليمان بن علي العلولا مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس عالي بن محمد بن عالي الزهراني محافظاً للهيئة العليا للأمن الصناعي بالمرتبة الممتازة، وتعيين المهندس إبراهيم بن يوسف بن إبراهيم المبارك مساعداً لوزير الاستثمار بالمرتبة الممتازة.
كما صدر أمر ملكي بإعفاء الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، نائب أمير منطقة الحدود الشمالية من منصبه.
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