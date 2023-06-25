قبل عقود من الزمن.. هكذا كان الحج قديماً
نقلات نوعية حققتها السعودية في خدمة الحجاج
استرجعت منصات إعلامية وعدد من نشطاء التواصل مشاهد للحج قديما، وكيف كان حجاج بيت الله الحرام يؤدون المناسك في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مما يؤكد النقلات النوعية التي حققتها السعودية في خدمة الحجاج على مدار العقود الماضية.
وبث نشطاء منصات التواصل صوراً قديمة لحجاج بيت الله الحرام مستعرضين صورا لجموع الحجيج وهي تطوف بالبيت العتيق، وفي مشعر منى المقدس، وأظهرت الصور المتداولة المسجد الحرام قديما وكذلك الحجيج وهم يقوموا بحلق رؤوسهم ورمي الجمرات وشراء الأضاحي وغيرها من النسك.
وكشفت الصور المشقة الكبيرة التي كان يعاني منها الحاج في سنوات مضت، وذلك وفقاً لما وثقته المراجع التاريخية في أن رحلة الحج قديماً كانت شاقة ومحفوفة بالمخاطر، كما تضمنت الصور المتداولة وسائل النقل من الجمال، وما كان يقوم به الحجاج حينها من نصب الخيام وطهي الأكل في المشاعر المقدسة بالطرق الشعبية.
وكان الحجاج يسيرون لأيام عديدة من مناطقهم إلى المشاعر المقدسة، ويواجهون لهيب الشمس الحارقة، وربما يواجهون أمطاراً غزيرة وعواصف وسيولا جارفة.
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