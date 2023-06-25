مشاركة فاعلة لفتيات الكشافة السعوديات في خدمة الحجاج

عززت الفتيات السعوديات من مشاركتهن في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام لديهن من خلال تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن عبر لجان الكشافة المتواجدة في المشاعر المقدسة.

وقد كشفت رئيسة لجنة فتيات الكشافة السعودية الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله، عن تطلعها للتوسع في مشاركة فتيات الكشافة السعودية بخدمة ضيوف الرحمن بأعداد أكبر خلال الأعوام المقبلة مع القطاعات ذات العلاقة، منوهة إلى أن هذا العام شهد ارتفاعاً في عدد المشاركات.

مادة اعلانية

مشيرة إلى أن فتيات الكشافة يقدمن خدماتهن الجليلة في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة من خلال مساعدة المرضى والمراجعين وتوجيههم داخل المستشفى، إضافة إلى دورهن في مراكز الإرشاد التابعة لوزارة الحج والعمرة بإرشاد الحجاج وتوزيع الخرائط الإرشادية.

وأضافت خلال جولة قامت بها أمس لمتابعة أعمال فتيات الكشافة، أن فتيات الكشافة حظين بتدريب مكثَّف خلال الفترة الماضية للتعامل مع جميع الظروف التي تؤهلهن لخدمة ضيوف الرحمن على أكمل وجه.

يُشار إلى أن معسكرات الخدمة العامة لجمعية الكشافة العربية السعودية تشهد هذا العام مشاركة 150 فتاة من لجنة فتيات الكشافة السعودية يشاركن في خدمة ضيوف الرحمن في مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، وفي أعمال توجيه وإرشاد الحجاج التي تقوم بها الجمعية بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.