معالم تاريخية في مشعر "منى" منذ قرون.. تعرف عليها

مشعر منى يعد أول محطات مناسك الحج في المشاعر المقدسة، ذا مكانة تاريخية ودينية، ويشتهر بمعالم أثرية وأحداث تاريخية، حيث يقع المشعر داخل حدود الحرم بين مكة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كلم شمال شرقي المسجد الحرام.

ويحيط بمشعر منى الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يُسكنُ إلا مدة الحج، فيما يحده من جهة مكة المكرمة جمرة العقبة ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.

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وأبرز معالم مشعر منى، هي الشواخص الثلاثة التي تُرمى، والموجودة في جسر الجمرات، كذلك مسجد الخيف وهو مكان نزول الرسول، صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع في اليوم الثامن من ذي الحجة.



كما أن هناك مسجد البيعة والذي تمت على أرضه أول بيعة في الإسلام، ومن معالم منى التاريخية جبل المرسلات، وفي هذا الجبل نزلت سورة "المرسلات".

ومن المواقع التاريخية أيضاً "جبل ثبير"، الذي توجد على سفحه الآن أبراج منى وخيام الحجاج، كما سفح ثبير هو المكان الذي أراد فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام ذبح سيدنا إسماعيل عليه السلام، وهو "مجر الكبش".

ويتضمن مشعر منى امتداد "عين زبيدة"، بالإضافة إلى مجموعة من الآبار القديمة ومنها بئر كدانة.

ويشتهر مشعر منى بالأسواق التاريخية الموسمية، ومنها "سوق العرب" الذي سمي بهذا الاسم لأن أغلب حجاج العرب كانوا يقوموا بعرض بضائعهم في هذا السوق، بدءًا من اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حتى اليوم الثالث عشر، كذلك يوجد في المشعر وادي محسر وشارع الجوهرة.