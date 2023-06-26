هكذا بدت مكة المكرمة خلال موسم الحج

تحت وسم #أذن_بالناس ، الذي استعرضت فيه وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من المشاهد والصور من المسجد الحرام والمشاعر المقدّسة، رصدت ملامح خلابة من أطهر البقاع، لتكون نافذة مفتوحة على جماليات المشاعر.

وتناولت الوزارة، عبر حساباتها التواصلية، لقطات متنوعة من المشاهد التي توثق لتفاصيل أكثر دقة للأعمال الإبداعية في المشاعر المقدسة، حيث الأبواب والقباب والفنيات التي تواكب روح العصر، مقرونة بلقطات لضيوف، ومشاهد للكعبة المشرّفة وكسوتها وما جاورها، وسط أجواء روحانية.

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وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور مكة المكرمة من خلال النافذة المطلة على الجمال لما تحمله من روحانيات وتعريف للعالم بالأماكن المقدسة، وما تبذله الحكومة الرشيدة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.











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