13 مركزاً لضيافة أطفال الحجاج في مكة خلال موسم الحج

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية 13 مركزا لضيافة الأطفال خلال موسم الحج بمكة المكرمة، وذلك لرعاية أطفال الحجاج من جميع الجنسيات، وكذلك أبناء العاملين والعاملات في الحج، حسب الإطار التنظيمي للحضانات، بطاقة استيعابية تصل إلى 300 طفل.

وتهدف الحاضنات إلى توفير بيئة تربوية نوعية آمنة، تحت إشراف كادر مؤهل يرعى الأطفال تعليميًا وترفيهيًا وصحيًا، وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوى، وفقدانهم وتعرضهم للحوادث في المشاعر المقدسة، حتى يؤدي الحجاج مناسكهم في خشوع.

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وحدد المركز الفئة العمرية المستهدفة من سن الولادة وحتى سن العاشرة، في الوقت الذي تتواجد فيه مراقبات من وزارة الموارد البشرية في كافة المراكز للتأكد من سير العمل وتطبيق كافة الاشتراطات وجودة الرعاية للأطفال.

وتعتمد مراكز ضيافة الأطفال في مكة المكرة خلال موسم الحج على برنامجها الصحي والتربوي للحضانات والروضات الموسمية نظاماً أمنياً للحفاظ على أمن وسلامة الأطفال، يتضمن توثيق عملية دخول وخروج الطفل مع المرافق، بالإضافة إلى التأكد من هوية الطفل، وهوية والديه، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، كما شملت الإجراءات الأمنية منع دخول المرفق لغير الأشخاص المصرح لهم وفق نظام أمني، حيث تم تزويد المرافق بكاميرات لهذا الغرض.

وأشار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي في وقت سابق، أن الوزارة وفرت خدمات مراكز ضيافة الأطفال في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ لاحتضان أطفال الحجاج والمعتمرين وتوفير خدمات الإيواء والترفيه لهم في بيئة آمنة.

مؤكداً على تكامل منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهود الحكومية ذات العلاقة لخدمة ضيوف الرحمن، وتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، في تسخير كافة الإمكانات لهم؛ لأداء نسكهم بيسر وطمأنينة.